Zero speranze per Castrovilli: andrà via a fine stagione

Castrovilli, ceduto in estate al Bournemouth, non superò le visite mediche e fu costretto a operarsi saltando così gran parte della stagione attuale

"Un uscita certa è quella di Castrovilli che si svincola a giugno". La Gazzetta dello Sport elimina ogni tipo di possibilità sulla permanenza del centrocampista a Firenze. Castrovilli, ceduto in estate al Bournemouth, non superò le visite mediche e fu costretto a operarsi saltando così gran parte della stagione attuale. Vedremo se Vincenzo Italiano lo utilizzerà in questo finale di stagione, ma l'unica certezza in questo momento sembra il suo addio a fine campionato.