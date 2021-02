Zero margini: Nardella e Commisso, due strade che non si incontrano sullo stadio

Se ci fosse stato ancora qualche dubbio sulle intenzioni di Rocco Commisso, ci ha pensato lo stesso presidente a fare chiarezza ieri: nessuna partecipazione al restyling del Franchi. E non è un caso, scrive La Nazione, se il famoso incontro con il sindaco Nardella ancora non c’è stato. Il quotidiano parla di strade mai incrociate, di risposta che suona più come uno schiaffo per le ambizioni della Fiorentina e del suo proprietario. Non è piaciuta, si legge, nemmeno la scelta del primo cittadino di non contestare, ma di rilanciare con un “ci penso io”. Difficile, a questo punto, dire se Commisso sia ancora interessato ad un nuovo stadio.

Almeno per il centro sportivo è un sì: il 4 la posa della prima pietra