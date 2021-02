Viola Park, c’è la data della posa della prima pietra. Ma non sarà quella di inizio dei lavori

Come riporta il portale Quiantella.it, giovedì 4 febbraio dovrebbe essere il giorno della fatidica posa della prima pietra per il nuovo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park. Eppure, il definitivo via libera è atteso circa 10 giorni più tardi. Il motivo è dato dalla necessità di Commisso di fare ritorno negli USA, per cui quella che sarà considerata come posa della prima pietra in realtà tecnicamente sarebbe l’apertura del cantiere relativo all’opera di demolizione e ricostruzione dei manufatti attorno alla villa. Un escamotage per celebrare assieme a Commisso, che ha creduto nel progetto con ben 80 milioni investiti, l’avvio dei lavori, che dovrebbero concludersi nelle prime settimane del 2022.

Commisso impegnato anche sul fronte rinnovi: Vlahovic il primo della lista