Zenga: “Su Nico Gonzalez Carnesecchi ha fatto la parata perfetta”

Walter Zenga esalta l'intervento di Carnesecchi in Coppa Italia: "Su Nico Gonzalez ci sono tutti gli estremi per la parata perfetta"

Walter Zenga , intervistato questa mattina da La Gazzetta Dello Sport, torna sulla partita che la Fiorentina ha disputato in Coppa Italia contro l'Atalanta. L'ex portiere valuta come "parata perfetta" quella di Carnesecchi sul colpo di testa di Nico Gonzalez, che non ha solo evitato il raddoppio viola ma ha anche scatenato applausi a scena aperta.

Qualità

Secondo Zenga è un gesto tecnico che fa bene a tutto il movimento italiano: "Posizione del corpo, reattività, piedi a terra ed esplosività, ci sono tutti gli elementi per la parata perfetta. Sarebbe bastata un'imprecisione anche minima per non poterla proporre". Poi, nell'elencare i nostri estremi difensori cita anche il portiere viola: "Donnarumma, Vicario, Provedel, Meret, Di Gregorio, Caprile, Montipò, Terracciano, Falcone giusto per citare i titolari. E cosa vogliamo dire di Ravaglia e Perin che quando entrano giocano bene?" le sue parole.