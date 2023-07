Zazzaroni: “Commisso miglior presidente degli ultimi 20 anni”

Curiosamente, il costo totale dell’operazione è addirittura inferiore di almeno 10 milioni alla somma che si ottiene unendo il ricavato delle cessioni di Chiesa e Vlahovic alla Juve. Great. Perché ne parlo oggi, in pieno calciomercato arabo (noi per il momento stiamo a guardare gli altri)? Perché la squadra prepara finalmente la stagione a casa sua. E perché Commisso è destinato a lasciare un segno indelebile nel lungo romanzo della Fiorentina. Viola Park non è un attaccante o un portiere italo-coreano: non segna gol, non riduce il numero delle reti subite. Ma vale molto più di un campione “mobile”: 25,7 ettari, 10 campi da gioco (5 in erba naturale e altrettanti sintetici), 10 padiglioni, una mini-arena da 1.500 posti e uno stadio da 3mila, 74 camere, 67 uffici, 3 palestre, un’area medica completa, un lago artificiale, 13 pozzi, 700 alberi piantati. Neppure gli arabi sono in grado di portarlo via. Commisso è entrato nel calcio italiano nel giugno 2019 con un’energia, idee e un coraggio straordinari: ha subito parlato di crescita, presentando piani di sviluppo e non ha trascurato l’aspetto sportivo; non si è mai fatto prendere per il collo, ha battagliato per il Franchi e non smetterà di farlo, sottolineando gli sconfortanti limiti della nostra burocrazia. Superata qualche diffidenza, ha conquistato gran parte della tifoseria.