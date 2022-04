‘Vuelve Odriozola’: spirito blanco e cuore viola per l’obiettivo europeo

Il recupero del terzino basco è fondamentale, Odriozola ci crede e sprona la Fiorentina: "Sono tornato… l’obiettivo è l'Europa"

Redazione VN

Odriozola, spirito Blancos, ma cuore viola. Dopo Salerno il concetto è tornato di stretta attualità, come sottolinea i messaggio che lo spagnolo ha affidato ai social per ’caricare’ l’ambiente in vista delle prossime delicatissime partite. A iniziare da quella di mercoledì con l’Udinese, recupero di capitale importanza per le ambizioni europee.

Odriozola è tornato, dunque, e la sua prestazione è stata da migliore in campo; per personalità, impatto e capacità nel creare spesso la superiorità su di una fascia che fino a quel momento aveva sofferto – come tutta la squadra nel primo tempo, per la verità – e proposto ben poco. Odriozola è una delle tante note liete della stagione viola che Italiano vorrebbe trasformare da grandissima a spettacolare, qualificazione europea permettendo. A Salerno si è capito che la sua assenza ha pesato e non poco, soprattutto in fase di costruzione, perché le qualità della casa sono anche offensive, mentre per quanto riguarda la difesa i miglioramenti sono netti, anche se c’è bisogno di limare alcuni aspetti. Ma la stoffa è di alta qualità sartoriale. Ecco perché sarebbe importante poter contare ancora su di lui a lungo. Non facile, perché gli spigoli da limare sono particolarmente acuti.

Riassumiamo dunque il concetto. Il cursore di destra è qui in prestito secco dal Real Madrid, ma pare essere in questo ambiente da una vita, tanto da saltare i tabelloni e correre sotto verso i tifosi della Fiorentina, che siano in Fiesole o nel settore ospiti degli altri stadi. Tutto questo senza avere un futuro certo, ma solo con il puro sentire di essere stato travolto dalla simbiosi che da sempre contraddistingue città e squadra. Insomma un coinvolgimento disinteressato che non si basa su contratti, percentuali per gli agenti o sirene europee. Solo sana passione, entusiasmo e attaccamento alla maglia. A volte gli incroci di mercato nascono anche in modo semplice. Quasi per caso, ma alla fine si sviluppano fino a diventare solidi per il presente e anche per il futuro. Ecco che l’asse Firenze-Madrid (sponda Real) sta diventando sempre più concreta, con i due club da sempre in ottimi rapporti.

Per l’oggi con Odriozola, per il domani, chissà. Ancelotti, si dice, non abbia posto grandi resistenze all’ipotesi di lasciare in un altro club lo spagnolo. La Fiorentina (e lui) sarebbero ben felici, ma a creare difficoltà sono la formula di un ipotetico accordo: Il Real vorrebbe non meno di 20 milioni per lasciar partire Odrizola, con l’ingaggio che chiama circa 3 milioni di euro. Insomma, la strada non è facile. Anche se lui vorrebbe restare. Con l’Europa sarebbe più facile.