Vranckx-Fiorentina ai dettagli: al belga contratto di 5 anni

Un nuovo todocampista al servizio di Vincenzo Italiano. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, a una settimana dal termine del mercato estivo la Fiorentina, dopo Arthur e Infantino, è ora ad un passo dal piazzare un altro colpo in mediana grazie all’acquisto a sorpresa di Aster Vranckx, centrocampista classe 2002 che nella scorsa stagione ha giocato in prestito con la maglia del Milan, con cui ha collezionato appena dieci presenze senza lasciare più di tanto il segno. A distanza di dodici mesi il ds Pradè ha deciso di tornare alla carica su un obiettivo a lui molto caro e adesso, complice anche la scadenza del contratto di Vranckx tra soli due anni, è molto vicino a strappare il sì del club tedesco per circa 7 milioni di euro. Il colpo verrà chiuso dunque a titolo definitivo. Da un punto di vista delle liste infatti (specie quella di Serie A) i viola non avranno alcun problema di tesseramento visto che Vranckx è un Under 21 e dunque con il suo acquisto non verrà occupato nessun posto all’interno dell’elenco dei 25 da consegnare alla Lega al termine della finestra estiva. Niente da fare, invece, per il playoff di ritorno contro il Rapid Vienna, visto che l’elenco consegnato nei giorni scorsi alla Uefa ormai non è più modificabile, almeno finché i viola non approderanno alla fase a gironi. L’obiettivo della Fiorentina è quello di arrivare alla firma del giocatore entro il weekend e dopo l’accelerata delle scorse ore la fumata bianca pare a questo punto dietro l’angolo. Per il belga è pronto un contratto di cinque anni (scadenza, dunque, 2028) e un ingaggio di circa 2 milioni di euro. Oltre a un ruolo da protagonista all’interno di un centrocampo che, in attesa di definire il probabile addio di Amrabat, è alla ricerca di un altro leader per dare l’assalto alla Serie A e all’Europa.