Voli carissimi, i tifosi si organizzano con auto e traghetti: no esodo per Atene?

Il rischio di ritrovarsi in un’Atene blindata per la rivalità tra Aek e Olympiakos frena l’esodo viola. Come scrive il Corriere Fiorentino, domani partirà la vendita degli oltre 9.000 tagliandi dedicati alla Fiorentina, ma fare una stima dei tifosi presenti in Grecia è ancora impossibile. I voli per la capitale ellenica hanno prezzi altissimi e - si legge - c'è chi si sta organizzando con auto e traghetti, mentre i 10 charter del tifo organizzato in partenza da Forlì, Verona e Bergamo andranno esauriti.