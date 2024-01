Voglia di serata speciale: Beltran carica i colpi e punta Lautaro

La utaro Martinez è un’altra cosa e lasciamolo stare . Si tratta proprio di un altro attaccante e soprattutto un altro fattore realizzativo, non fosse che per i 123 gol segnati con la maglia dell’Inter che lo mettono su livelli per ora nemmeno inimmaginabili. Però, come scrive il Corriere dello Sport, anche solo per esaltare il senso della competizione e lo spirito emulativo, Lucas Beltran stasera ha l’occasione perfetta : il connazionale è su un altro livello, ma un attaccante argentino forte ce l’ha anche la Fiorentina.

Partita speciale

Che sia chiaro, Beltran non si valuta stasera e neppure è Beltran contro Lautaro, ma Fiorentina contro Inter. Detto questo, la partita ha un peso specifico differente come tutte quelle in cui, oltre ai tre punti in palio, c’è dentro quel quid in più che deriva dal pieno di autodeterminazione, consapevolezza nei propri mezzi, entusiasmo e valori sparsi qua e là prodotti da una vittoria (per la squadra) e da un gol (per chi lo segna). Ecco perché l’appuntamento vale così tanto per la Fiorentina e ancora di più per l'ex River Plate, consapevole di essere di fronte a un crocevia fondamentale per completare il proprio percorso di inserimento e accelerare quello della definitiva affermazione in maglia viola. Sempre senza voler fare paragoni e semplice riferimento nel segno del ruolo e della provenienza in comune, la carriera di Gabriel Omar Batistuta è cominciata con un gol alla Juventus, il 26 gennaio 1992, dopo appena tre reti nell’intero girone d’andata e dopo tanto patire e penare. Segnato ai bianconeri per aprire la strada al 2-0, “Batigol” nelle due trasferte consecutive a seguire realizzò una doppietta con il Genoa e una tripletta con il Foggia. Così per dire.