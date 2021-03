Vlahovic-Scamacca, i predestinati del gol. E il destino potrebbe incrociarsi…

Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic rappresentano a pieno titolo quella generazione di attaccanti che a livello europeo trova la sua massima espressione in Haaland. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino. Entrambi sono reduci da un gol con le rispettive nazionali, in Under 21 Scamacca ha però rimediato anche un’espulsione ed è rientrato in anticipo, mentre Dusan è stato impegnato anche nella serata di ieri con la Serbia. Per quanto riguarda il futuro, non si registrano sostanziali novità riguardo la spinosa questione del rinnovo di contratto dell’attaccante serbo. Una delle (tante) questioni che Commisso dovrà affrontare al suo arrivo in città, più o meno dopo Pasqua, anche perché nel frattempo i gol segnati non hanno fatto altro che aumentare le attenzioni e le pretendenti. Se la scorsa estate era forte l’interesse della Roma, adesso anche Milan e Borussia Dortmund bussano alle porte dei viola. Discorsi ancora prematuri, ma il destino di questi due attaccanti potrebbe intrecciarsi. Se infatti il futuro di Vlahovic non dovesse essere viola potrebbe essere proprio Scamacca il suo sostituto. L’attaccante genoano ha molte richieste dal mercato, ma il rapporto con il d.s. Pradè, che lo portò nelle giovanili della Roma, potrebbe comunque favorire i viola che però per il momento pensano solo al presente. Solo a salvezza raggiunta si potrà cominciare a lavorare in vista della prossima stagione.

