Vlahovic non si ferma più, solo Lewandowski meglio di lui

Il bomber serbo, con il goal segnato alla Sampdoria, sale a quota 12 in classifica marcatori, fanno 29 nel 2021

"Una macchina da guerra". Così La Gazzetta dello Sport definisce Dusan Vlahovic. Per l’ennesima volta decisivo, nella vittoria per 3 a 1 sulla Sampdoria. Il bomber serbo tocca quota dodici gol in campionato, ventinove nell’anno solare. Solo Lewandowski - nota la rosea - ha fatto meglio nei top cinque campionati europei. Dusan regala alla Fiorentina il sesto posto solitario in classifica, almeno per una notte. In piena zona Europa. Rocco Commisso dopo la delusione di Empoli può finalmente godersi una delle migliori versioni del progetto calcistico di Italiano.