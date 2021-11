Fiorentina-Sampdoria, pagelle VN: ‘lavatrice’ Torreira. Ok, il tridente è giusto

IGOR 5.5 : Errore da matita rossa sul goal di Gabbiadini che rompe l'equilibrio della gara. Non segue il movimento di Quarta che sale per mettere in fuorigioco gli avanti blucerchiati, restando nella terra di nessuno. Poi non demerita, ma quell'errore poteva costare molto caro. Un deciso passo indietro rispetto alla prova col Milan.