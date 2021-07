Vlahovic, intesa sulla clausola. Ma per la firma manca un dettaglio importante

La trattativa è complessa e richiederà ancora tempo

Ciò che sta accadendo in questi giorni con Dusan Vlahovic ricorda, per certi aspetti, la situazione di un anno fa con Federico Chiesa. La Fiorentina sta attualmente proponendo a Vlahovic un corposo rinnovo e un ruolo da assoluto protagonista nella Fiorentina che verrà. Se per Chiesa non esistevano margini di trattativa, per il classe 2000 le cose sembrano decisamente diverse. IL serbo ha infatti dato disponibilità a trattare e le parti sono al lavoro per arrivare alla tanto sospirata firma. Con il Tottenham che bussa alla porta, il club gigliato ha tutto l'interesse a far rinnovare il suo gioiello. In questo senso, passi da gigante sono stati fatti sul nodo clausola rescissoria da inserire nel contratto. Secondo quanto scrive Luca Calamai su La Gazzetta dello Sport, l'intesa sarebbe stata trovata su una cifra vicina ai 70 milioni di Euro.