Laudisa: “Vlahovic non vuole rinnovare. E l’interesse del Tottenham è concreto”

Il giornalista: "Il club inglese segue Vlahovic. Dipende tutto dal futuro di Kane, cercato dal Manchester City"

Carlo Laudisa , giornalista esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando del futuro di Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "La Fiorentina in primis ma anche tutto il resto della Serie A rischia di perdere una delle sue perle. E' comprensibile che il Tottenham, con Kane finito nel mirino del Manchester City, si guardi attorno: la Fiorentina per ora ha detto no, ma la quota 60 milioni può essere pericolosa".

Laudisa continua: "Non mi piace avventurarmi in previsioni, mi limito ai fatti. Ed i fatti dicono che l'interesse del Tottenham è concreto. Se il club inglese dovesse incassare più di 120 milioni di euro per Kane, non avrebbe problemi ad offrirne 60 per Vlahovic. Contratto Vlahovic? Da mesi mi arriva un segnale ben preciso che non si può ignorare: per ora non c'è intenzione di rinnovare".