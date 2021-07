Vlahovic: “Contro la Roma daremo il 200%, felice di essere a Firenze”

Le parole dell'attaccante gigliato ospite della Social Night a Moena. Applausi e risate con i tanti tifosi presenti

Siamo sempre contenti di spendere tempo con i tifosi, la loro assenza si è sentita. Ci mancano tanto. Spero di rivederli allo stadio, siete davvero importanti per noi. Dopo l'allenamento ho parlato con mister Italiano come tutti i giorni, questa mattina gli ho chiesto di aiutarmi perché ci aspetta un sistema di gioco nuovo ed abbiamo bisogno di capire i movimenti offensivi. Si giocherà un bel gioco con tanto possesso, il mister vuole sempre la palla. Io cerco di mettermi a disposizione e di imparare sempre. Spero di poter far bene anche quest'anno.