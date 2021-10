Vlahovic, il tifo viola tra rabbia e rassegnazione: «Dov’è la riconoscenza?»

Le reazioni a caldo della tifoseria, ferita dal comportamento del proprio beniamino, cullato e difeso negli ultimi due anni a Firenze

La questione Vlahovic ha spaccato la tifoseria e, fino alla sua conclusione, continuerà a dividerla. La Nazione ha raccolto qualche reazione a caldo. Per alcuni la colpa è del giocatore, poco riconoscente o professionale: «Vlahovic è liberissimo spostarsi, accettando un’offerta più ricca. Il problema è quando questo viene fatto nella totale assenza di riconoscenza verso chi ti ha cresciuto e permesso di affermarti». Per altri l’errore è della società, di non essersi tutelata. «A ottobre ci lascia un po’ in braghe di tela»; e ancora: «la cosa migliore sarebbe tenerlo in panchina fino alla cessione».