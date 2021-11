Vlahovic, linguaggio enigmatico: dovremo aspettare i saluti per la verità?

Il fondo di Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino

Per conoscere il punto di vista di Vlahovic servirebbe un enigmista, un esperto di rebus. E' quel che si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, che sottolinea come molto venga scritto sui suoi gesti e sui messaggi via social, ma alla fine l'unico che avrebbe qualcosa da dire, e non può, è proprio l'attaccante. Se ne avesse voglia, sarebbe auspicabile che rispondesse ad alcune domande, prosegue il quotidiano, e non a interviste preconfezionate. La Fiorentina così eviterebbe di dover rincorrere ogni interpretazione ottimistica precisando questo o correggendo quello. Ma probabilmente dovremo aspettare il momento dei saluti per avere la verità su molte cose.