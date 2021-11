Vlahovic ha scelto, ma la Juventus tentenna: l’asta si avvicina

La Juventus ha dalla sua parte la volontà del giocatore ma ciò potrebbe non essere abbastanza. Parte l'asta per Vlahovic

Infatti, come riportato da TuttoSport, la volontà del numero 9 viola è molto chiara: lui vuole soltanto la Juventus. Ovviamente la dirigenza del club allenato da Allegri userà questa carta a suo favore ma potrebbe non essere abbastanza per vincere la corsa al serbo. Infatti, la Fiorentina continua a chiedere 60-70 milioni e non ha intenzione di ascoltare le avances della Juventus. Forte anche della presenza di molti club europei pronti a fare pazzie per Vlahovic. Ecco quindi, che l'asta si avvicina sempre di più con Tottenham, Manchester City e Milan alla finestra che potrebbero complicare decisamente i piani di conquista della società di Agnelli.