Notte amara quella della Serbia di Milenkovic e Vlahovic, quella delladi sconfitta ai rigori nei play-off europei con la Scozia . Il classe ’97 è rimasto in campo per tutti e 120 minuti, soffrendo per l’errore decisivo di Mitrovic. Vlahovic invece ha osservato il tutto dalla panchina, in attesa di trovare la prima da titolare in Nations League, le avversarie si chiamano Ungheria e Russia. Archiviata la delusione europea, occorrerà rituffarsi completamente nel Viola.

Toccherà a loro – scrive il Corriere dello Sport – gettare le basi per un “Rinascimento” fiorentino che parli serbo. Provare a scalare la classifica, sotto la guida di Cesare. Poi ci sarà il tempo della riflessione, con la dirigenza gigliata che farà di tutto per convincere Nikola a prolungare il contratto, in scadenza nelNon sarà facile, ne è consapevole il ds: «Ci proveremo, anche se sarà molto difficile. Se non ci riusciremo, lo cederemo l’anno prossimo». Nelle prossime settimane sarà l’entourage del difensore a provare a definirne il futuro, sulle sue tracce top club capaci di offrire una vetrina internazionale. Prima però, c’è da riportare in alto la Fiorentina.sogna di poter essere lui bomber di riferimento di questa squadra, come con la Primavera di Bigica. Aveva cominciato bene un anno fa, con tre doppiette prima dello stop della stagione, poi il Covid ad inceppare quei meccanismi. Con Iachini, una sola rete in sette gare. Servono i suoi gol, anche per siglare quel nuovo contratto, annunciato da mesi. Con unache si spinga oltre il