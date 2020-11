Fiorentina, gli impegni dei nazionali: quando a disposizione di Prandelli?

La Fiorentina, come chiarito oggi dal Ds Pradè a margine della presentazione di Prandelli, resterà in “bolla” fino al 14 novembre. Condizione che sembrava potesse costituire un ostacolo insormontabile per la partenza dei viola convocati in nazionale. Soprattutto in luogo della ferma presa di posizione della Asl Toscana Centro, decisa a non concedere loro il “via libera”. Eppure, ieri sera, vi abbiamo raccontato come Vlahovic e Milenkovic abbiano raggiunto il ritiro della Serbia, seguiti a stretto giro dal nutrito gruppo sudamericano.

Come si è giunti dunque a questo rapido cambio di scenario? Lo ha parzialmente spiegato lo stesso Daniele Pradè, lamentando la difformità delle comunicazioni pervenute al club viola: da una parte l’autorità sanitaria e dall’altra la FIFA. Il massimo organo del calcio ha diffuso un documento con il quale ha “esortato” i gigliati e gli altri club coinvolti a consentire che i convocati potessero rompere l’isolamento; previo tampone negativo e comunicazione alla stessa Asl fiorentina. Immaginiamo con grande rammarico di Cesare Prandelli che forse pregustava già la possibilità di lavorare col gruppo al completo, per due intere settimane. Non sarà così, andiamo a vedere quanto dovranno stare lontano dal CS “Davide Astori” i Viola, sparsi in giro per il mondo.

Qualificazioni Coppa d’Africa

Sofyan AMRABAT

-MAROCCO – Rep. Centraficana (13/11);

-Rep. Centraficana – MAROCCO (17/11)

Christian KOUAME

-COSTA D’AVORIO – Madagascar (12/11);

-Madagascar – COSTA D’AVORIO (17/11)

Qualificazioni Mondiali / Sudamerica

Lucas Martinez QUARTA

-ARGENTINA – Paraguay (13/11);

-Perù – ARGENTINA (18/11)

Màrtin CACERES

-Colombia – URUGUAY (13/11);

-URUGUAY – Brasile (18/11)

Erick PULGAR

-CILE – Perù (14/11)

-Venezuela – CILE (17/11)

Nations League

Bartlomiej DRAGOWSKI

-POLONIA – Italia; 15/11

-POLONIA – Olanda; 18/11

Nikola MILENKOVIC e Dusan VLAHOVIC

-SERBIA – Scozia / Play Off Europei (12/11);

-Ungheria – SERBIA (15/11);

-SERBIA – Russia (18/11)

Paradosso “Violazzurri” e Coverciano

Più complesso il discorso che riguarda i Violazzurri che non potranno raggiungere Coverciano fino a domenica 15/11. Per loro dunque niente Italia – Estonia che si disputerà già domani sera al “Franchi”.

Cristiano BIRAGHI e Gaetano CASTROVILLI

-ITALIA – Polonia (15/11);

-Bosnia – ITALIA (18/11)

Qualificazioni Europei U21

Federico BRANCOLINI, Patrick CUTRONE e Christian DALLE MURA

-Islanda – ITALIA U21 (12/11);

-Lussemburgo – ITALIA (15/11);

-Italia – Svezia (18/11)

Su Numericalcio tutto sul calciomercato, Serie A, CL, EL, calcio femminile e non solo