Vlahovic e il talento più bello: l’umiltà. Il rinnovo può aspettare

Il futuro di Dusan Vlahpvic rimane ancora un segreto. Adesso poco importa, perché il ragazzo sta mettendo in campo il talento più bello: l'umiltà

Come riportato da Repubblica, il bomber viola corre, lotta, sbaglia e si rialza. Non si ferma mai. Guida i compagni, parla con il mister e riprende chi sbaglia, partendo da se stesso. Un vero simbolo di costanza e concentrazione, per far capire che con il lavoro si può andare lontani. Lui non è più, infatti, il ragazzo giovane della primavera della Fiorentina. Adesso è un attaccante da 21 gol, desiderato da tutta Europa. Nonostante ciò, questa differenza non si nota. Appena varca i cancelli del campo per tornare in albergo, ecco che si vede a fare foto con i tifosi, scambiare due battute con gli addetti alla sicurezza, sorridere e scherzare. Vlahovic è questo qui, un campione. Dentro e fuori dal campo.