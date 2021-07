Baldini: “Italiano può ripetersi. Pressione? Ha già lavorato con difficoltà”

Il parere dell'allenatore sul neo tecnico viola: "Da tempo fa cose interessanti e le sue squadre hanno idee"

Tecnico di lungo corso e personaggio senza peli sulla lingua, Silvio Baldini ha commentato a Tuttomercatoweb.com la vicenda Gattuso-Fiorentina: "Non conosco la vicenda, Gattuso mi dà comunque l'impressione essere una persona perbene. Non conosco i fatti e non entro nel merito della vicenda ma di Gattuso ho l'immagine di uno che ha valori.

Per quanto riguarda Italiano, la Fiorentina ha preso l'allenatore più bravo che c'è tra gli emergenti, negli ultimi anni dall'Arzignano in poi ha ottenuto solo successi. Ricordo un Catania-Trapani in cui vidi un gran calcio, non mi sorprende perché da tempo fa cose interessanti e le sue squadre hanno idee. Troppe pressioni? Per me può ripetersi perché ha lavorato anche in situazioni di difficoltà e ha ottenuto successi pur non essendo le sue squadre le favorite. E' abituato a lavorare nelle difficoltà e sa leggere il pericolo".