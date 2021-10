Vlahovic e il Franchi: la resa dei conti

Siamo arrivati alla resa dei conti. Dusan Vlahvoic torna al Franchi, vedremo come sarà accolto dalla tifoseria viola

Come riportato dal Corriere dello Sport, saranno oltre 20.000 i tifosi sugli spalti pronti ad accompagnare la Fiorentina alla vittoria. L'incognita Vlahovic rimane, tutti sono molto curiosi di sapere come verrà accolto il numero 9 viola. L'episodio dopo la sfida del Venezia non lascia ben sperare ma Italiano ha parlato chiaro: "Non danneggiamo la squadra, i tifosi devono sostenere Dusan".