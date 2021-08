Vlahovic, contro la Roma ci sarà: tutto rimandato alla prossima settimana

Il futuro del serbo dipenderà molto dall'atteggiamento del City

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si scrive che Vlahovic sarà sicuramente il titolare della Fiorentina nell’esordio in campionato all’Olimpico contro la Roma. Non c’è il tempo per perfezionare un trasferimento da 70-80 milioni e neppure per mettere la firma sull’allungamento del contratto. Tutto è rimandato ai primi giorni della prossima settimana. Nel giornale si legge come la partita relativa al futuro dell’attaccante serbo sia ancora aperta. Anche se Rocco Commisso ha ribadito a più riprese che ha intenzione di tenere almeno un altro anno il gioiello serbo. Ma ha anche aggiunto che pretende che il giocatore allunghi il contratto. In pratica il presidente della Fiorentina è pronto a ripetere il percorso fatto con Federico Chiesa…