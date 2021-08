Commisso fissa il prezzo (monstre) per Vlahovic, ma pur sempre un prezzo

Rocco Commisso vuole offerte in tripla cifra per Dušan Vlahovic, ma così facendo ha di fatto messo un prezzo al calciatore

Anche sulle pagine di Repubblica oggi in edicola si parla di Vlahovic, con riferimento alle parole di Rocco Commisso di ieri. Di fatto, Commisso ha fissato il prezzo di vendita dell'attaccante. Per una cifra alta, mostruosa certo, ma pur sempre un prezzo. Ad oggi nessuna delle pretendenti è arrivata ancora ai famigerati 100 milioni, ma anche ad oggi siamo su offerte davvero fuori da ogni possibilità di rifiuto. E in caso di partenza del talento serbo serviranno sostituti adeguati, anche perché i dubbi sulla tenuta senza Vlahovic restano ancora molti.