Vlahovic, Arteta non demorde: Arsenal prepara l’offerta già a gennaio

Non si placano le indiscrezioni dall'Inghilterra che vorrebbero il tecnico dei Gunners disposto a fare follie per portare a Londra Vlahovic

L'edizione fiorentina di Repubblica torna stamattina sull'interesse dell'Arsenal per Dusan Vlahovic . Un gradimento che non rappresenta un mistero, sono tante le voci rimbalzate negli ultimi mesi dalla Premier League , da Londra in particolare. Secondo il Sun il giocatore viola è l’obiettivo principale dei Gunners. Il tecnico, Mikel Arteta , sarebbe insoddisfatto del rendimento finora offerto dagli attuali attaccanti in rosa.

Per bruciare la concorrenza di Juventus e Tottenham, l’intenzione sarebbe quella di presentare un’offerta alla Fiorentina già a gennaio, intorno agli 80 milioni di euro. Il quotidiano si chiede che cosa risponderà il patron Rocco Commisso di fronte a questa proposta. La squadra viola lotta per la zona europea, portare via Vlahovic a gennaio non sarà facile, ma la situazione è tutta in divenire.