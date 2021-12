Vlahovic, l’incontro mancato con Commisso e un futuro ancora da scegliere

Il patron vorrebbe studiare una strada condivisa, ma i suoi problemi di salute e la reticenza degli agenti del serbo hanno rimandato il tutto

In casa Fiorentina c'è la consapevolezza del valore del serbo, ma saranno solo le sue intenzioni a fare la differenza, che si tratti della squadra da scegliere o del momento in cui lasciare Firenze. Commisso avrebbe incontrato volentieri Vlahovic e il suo procuratore per studiare una strada condivisa, ma i problemi di salute del patron e la reticenza dell'entourage del serbo hanno rimandato il tutto a data da definirsi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.