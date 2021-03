Era una partita da vincere a tutti i costi e la Fiorentina lo ha fatto con grande personalità. Come scrive il Corriere Fiorentino, la classifica dei viola migliora grazie alla tripletta di Vlahovic e al gol di Eysseric. Forse – scrive il quotidiano – nel mezzo del cammin della sua sua seconda vita in viola, Prandelli ha ritrovato la diritta via. Ieri sono arrivati gioco, gol e tre punti. Impossibile chiedere di più: il tecnico ha avuto le risposte che servivano e lui stesso ha frugato i dubbi nel momento più complesso e nella partita probabilmente più importante. Le sue parole (“Sono stanco“) bastano per capire quanto pesasse la gara di ieri. L’atteggiamento messo in campo dalla Fiorentina è stato giusto, e chi pensava ci fosse il rischio di vedere una squadra ancor più prudente del solito è stato smentito. Oltre a Vlahovic, l’uomo in più è stato Ribery. Soprattutto in queste partite dove contano qualità e personalità, il francese non ha fallito.

