Vlahovic a Udine per ritrovare il gol. E Firenze sogna il rinnovo

Match in Friuli l'occasione giusta per ripartire? E i tifosi, intanto, sperano nel rinnovo...

"Con la penna in mano e il pallone in rete. A Firenze i tifosi vorrebbero Vlahovic così: pronto a mettere la firma sul rinnovo contrattuale e sempre a festeggiare per una rete". Inizia così il pezzo del Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedicato a Dusan Vlahovic. Giornata di vigilia per la Fiorentina che affronterà domani l'Udinese, squadra a cui il classe 2000 non ha mai segnato. E quale miglior occasione di questa? Il serbo è a secco di gol da 2 gare, una rarità rispetto agli standard cui aveva abituato.