Commisso: “Spero che Vlahovic resti a lungo. Rinnovo? Niente promesse”. Sul Franchi…

Il numero uno viola su Vlahovic: "Ho parlato con lui, è un bravo ragazzo che sta avendo successo. E' una cosa bella per Firenze"

Rocco Commisso ha preso la parola prima della presentazione del nuovo campo "I Ponti", a Bagno a Ripoli. Queste le sue dichiarazioni: "Il Bagno a Ripoli è una squadra affiliata alla Fiorentina, sono stato ragazzino anche io, mi commuovo. Speriamo di vedere uno o due di questi ragazzi un giorno in viola. Al Viola Park dobbiamo fare più campi come questo, abbiamo bisogno di aiuti concreti, non finanziari, ma logistici. Ricordo quando il sindaco Casini venne nel 2019 all'Hotel Lucchesi per parlarmi del centro sportivo. Mi parlò della tramvia e dei parcheggi, ora deve mantenere la parola (ride, ndr)".