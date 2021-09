Caos Franchi: Commisso tuona, ma finalmente si vede la luce

Le parole di Rocco Commisso sanno di rammarico ma anche di chi ha vinto una battaglia. La ristrutturazione del Franchi si farà

Momento fondamentale per il futuro dello stadio viola. Vengono esplicitati anche i tempi di lavoro: i cantieri partiranno nel 2023 per poi terminare tre anni dopo. Tutto ciò sarà finanziato in parte dai 95 milioni provenienti dal Recovery Fund. La fiducia è tanta, sperando di evitare altre sorprese.