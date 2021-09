Sind. Bagno a Ripoli: “Commisso persona schietta, è uno che fa sul serio”

Così Casini: "Con Commisso ci siamo trovati fin da subito in sintonia"

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini è stato ospite del Pentasport di Radio Bruno di stasera: ecco un estratto delle sue parole in merito al Viola Park e al Presidente viola Rocco Commisso. "Il Presidente Commisso segue i cantieri tutti i giorni, è uno che ha voglia di fare le cose, una persona determinata e molto schietta, ci siamo trovati fin da subito molto in sintonia. Credo stia dimostrando che vuole fare le cose sul serio e con Bagno a Ripoli ha trovato la possibilità di poter portare avanti questo bel progetto, importante per tutto il territorio. Ne parlavo anche con gli altri sindaci dei comuni attorno, sono tutti contentissimi".