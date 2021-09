Il punto dal Centro Sportivo: Genoa nel mirino, assente solo Venuti

Gli ultimi aggiornamenti e curiosità direttamente dai "campini"

Come di consueto è arrivato il punto dai "campini" nel corso del Pentasport di Radio Bruno. Oggi per i ragazzi allenati da Vincenzo Italiano seduta divisa tra palestra (per attività defaticanti) e campo per riprendere il filo tattico. Tutti i giocatori a disposizione tranne Lorenzo Venuti. Il terzino proveniente dal vivaio ha accusato un brutto infortunio alla spalla a Bergamo e sarà monitorato nelle prossime ore.