Viti al Sassuolo? La Fiorentina pronta al rilancio con Igor. Nikolaou piano B

Nella serata di ieri, aveva preso forza la notizia di Mattia Viti al Sassuolo. Il difensore ex Empoli vorrebbe tornare in Italia e su di lui ci sarebbe anche la Fiorentina. Infatti, come riportato dalla Nazione, il difensore tornerebbe di corsa in Toscana dopo l’esperienza all’Empoli, piede mancino come serve a Italiano. Il centrale di Borgo San Lorenzo è un profilo da non perdere di vista. Va comunque sottolineato, che come per il portiere, il vero nome per la difesa non sembra essere uscito. Come riportato anche dal Corriere dello Sport, la Fiorentina metterebbe sul piatto Igor. Il piano B è chiaro e si tratta di Nikolaou, difensore dello Spezia monitorato in passatto dai viola. (LA SCHEDA DEL GIOCATORE)