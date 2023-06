Viola, una gara per la storia: le raccomandazioni di Italiano

Segnare ma anche non subire . La regola del calcio vale più che mai quando si affronta una finale. Sarà così dunque anche per la Fiorentina attesa dal grande appuntamento di mercoledì a Praga contro il West Ham, in palio la Conference League. Ed è su questo che Vincenzo Italiano sta lavorando più che mai in questi giorni insieme alla propria squadra.

Il rendimento certificato finora nella competizione europea racconta di 17 gol subiti in 16 partite comprese i due playoff in agosto. Le partite in cui la difesa viola non è stata trafitta sono state quella pareggiata 0-0 in Olanda con il Twente (pareggio decisivo per accedere alla fase a gironi), poi quella vinta con il Sivasspor per 1-0 al Franchi agli ottavi di finale, e le trasferte vinte 3-0 in Scozia con gli Hearts, 3-0 in Lettonia con il Riga, 4-0 in Portogallo con il Braga. In tutto cinque. Mentre il West Ham è riuscito a tenere immacolata la propria porta 6 volte ed è in testa alla classifica stilata dalla Uefa riguardo appunto ai clean sheet.