Viola Park, un gioiello da 10 milioni di euro di mantenimento

Uno sforzo immane per la Fiorentina che non solo ha pagato più di 100 milioni per la costruzione, ma ne metterà 10 l'anno per il mantenimento del suo futuristico centro sportivo

La magnificenza del Viola Park, la nuova casa della Fiorentina, è sotto gli occhi di tutti: ieri vi abbiamo raccontato tutti i segreti del centro sportivo voluto da Rocco Commisso, mentre oggi La Nazione evidenzia che il costo di mantenimento di una simile cittadella del futuro è di 10 milioni di euro l'anno. Lo stipendio di un top player, per metterla giù semplice, qualcosa che a Firenze non si è mai visto. Il massimo per i calciatori e per i calciofili. "Il massimo per la città e per la Fiorentina, una struttura che, come ha sottolineato il direttore Joe Barone, resterà per sempre un patrimonio della città".