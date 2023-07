Benvenuti nel futuro: alla scoperta del Viola Park tra tecnologia, scienza e comfort

Questa mattina la Fiorentina non si è allenata sul campo ma come da programma lo ha fatto nella splendida palestra del Viola Park. Forse anche per questo la società viola ne ha approfittato per aprire le porte ai giornalisti della sua nuova casa, mostrando quei tanti aspetti che rendono la struttura di Bagno a Ripoli non solo all'avanguardia, ma anche unica nel suo genere. Partiamo dallo stadio "Curva Fiesole", che ha una tribuna da 3000 posti, dove la società gigliata potrebbe far giocare addirittura alla propria formazione un playoff di Conference League (la struttura, infatti, ha tutti i requisiti Uefa) e che nei piani del club sarà l'impianto dove giocherà la Fiorentina B (o Under 23) la prossima stagione. Poi tutta la parte legata alla prevenzione e recupero degli infortuni: il Viola Park è dotato di macchinari esclusivi, come ad esempio il sistema Hydro Work, unico in Italia e che simula addirittura l'assenza di gravità. Altri ambienti che colpiscono subito sono quelli dedicati al consumo dei pasti: mensa e sala da pranzo sono immense. Le frasi motivazionali, legate al dna del club viola, sono sparse un po' dappertutto, in ogni parte del centro sportivo. La Fiorentina conferma che per la gestione annuale della struttura serviranno circa 10 milioni.