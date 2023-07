Viola Park, preparazione tutta nuova e incognite. ACF si tiene stretta i campini

A dieci giorni dall'inizio del raduno, il Viola Park non è ancora pronto e per questo la Fiorentina ha chiesto e ottenuto dal Comune una deroga fino al 31 di agosto per l’utilizzo dei campini. Un modo - scrive il Corriere Fiorentino - per traslocare con calma e soprattutto cautelarsi qualora il nuovo centro sportivo non fosse pronto, ipotesi remota ma non esclusa del tutto. Bagno a Ripoli è invece pronta ad accogliere la Fiorentina, ma tante cose cambieranno rispetto a Moena. Un conto infatti è allenarsi a 1.100 metri di altitudine sulle Dolomiti, un altro nella torrida Firenze dove le temperature superano abbondantemente i 30 gradi con umidità insopportabile.