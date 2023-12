Viola Park, Nigro e quel Bond pari a 3,6 milioni di euro

SACE è intervenuta a garanzia di un Bond del valore di 3,6 milioni di euro emesso da Banco BPM a favore di Nigro & C. Costruzioni S.r.l per la realizzazione del Viola Park.

La Nazione si sofferma sulla realizzazione del Viola Park. La realizzazione del maxi impianto è stata curata dalla Nigro & C. Costruzioni S.r.L. impresa toscana con sede a Prato attiva dal 2000 nei settori dell’edilizia civile, industriale e commerciale, con particolare attenzione alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni, opere di urbanizzazione primarie e secondarie, strade, reti idriche e fognarie. Al suo fianco in questa operazione ha avuto SACE, gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. SACE è intervenuta a garanzia di un Bond del valore di 3,6 milioni di euro emesso da Banco BPM a favore di Nigro & C. Costruzioni S.r.l per la realizzazione del Viola Park.