Viola Park, incontro Fiorentina-Procuratori: il summit del cambiamento

Alcuni del più importanti agenti sportivi saranno ospiti oggi della Fiorentina al Viola Park. No n una semplice visita, ma un vero e proprio summit sulle commissioni e sulle famose 10 regole che la società di Commisso ha presentato alla Fifa sul tema dei procuratori. Quello sui procuratori è una battaglia che la Fiorentina sta portando avanti da tempo con l'intenzione di rivedere alcune regole e riformare il rapporto tra gli agenti e le società calcistiche. Tra le dieci proposte avanzate dal club viola, la possibilità di pagare un'unica commissione al procuratore, un limite alle stesse commissioni, (che non dovrebbero superare il 5 per cento del valore di trasferimento del giocatore, ma anche massima trasparenza e sanzioni per chi non rispetta le regole. Lo sottolinea La Nazione.