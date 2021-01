Viola Park, Casini: “Si inizia entro metà febbraio”. E c’era un progetto per uno stadio

La Nazione dedica spazio alla vicenda relativa al nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Superato l’ostacolo del possibile ricorso al TAR, grazie ad alcuni rapidi accorgimenti che hanno soddisfatto il cittadino in questione, adesso i tecnici sono al lavoro per dare il via libera definitivo. Sono in corso, sostanzialmente, le ultime valutazioni, ultimate le quali la società viola potrà cominciare a costruire. Ottimista Francesco Casini, primo cittadino ripolese: “Trenta, quaranta giorni di tempo per valutare il tutto con grandi attenzione, servono – dice il sindaco Casini – poi ci sarà la firma della convenzione dal notaio, l’anticipo degli oneri di urbanizzazione, dopodiché saremo pronti a dare il permesso a costruire. Se non è il 10, sarà il 15 febbraio“. Ci sarà un ingresso principale e poi altri ingressi privati per i calciatori. Il quotidiano menziona anche un progetto per uno stadio vicino al centro sportivo, ma sarebbe stato seminterrato e l’impatto ambientale sarebbe stato eccessivo. Invece, Nardella insiste su Campo di Marte: modello Dall’Ara?