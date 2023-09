Viola Park, è il giorno-chiave per l’agibilità: oggi si decide, pronto lo show

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, oggi è una delle date più importanti all’interno dell’era Commisso a Firenze. Andrà in scena questa mattina il sopralluogo definitivo da parte della Commissione di pubblico spettacolo del Comune di Bagno a Ripoli che dovrà sancire se il nuovo centro sportivo della Fiorentina potrà ottenere l’agibilità. E dunque potrà aprire i battenti ai tifosi in vista dei prossimi appuntamenti agonistici della squadra femminile e del settore giovanile. Entro domani dovrebbe arrivare l’ok finale per il taglio del nastro che la società ha già fissato per il prossimo 11 ottobre, con uno show meraviglioso del quale ancora sono trapelati pochi dettagli.