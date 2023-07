Viola Park, è conto alla rovescia. Ma c’è l’incognita su tifosi e amichevoli

Il ritiro al Viola Park sta per partire ma ancora regna l'incertezza su alcuni temi, come la presenza di pubblico

Sull'edizione odierna de La Nazione, si parla dell'imminente apertura del Viola Park che è pronto ad ospitare il ritiro viola. Un luogo unico in Italia e all'avanguardia in Europa, ma non è ancora certo se i tifosi potranno accedere all’impianto fin da subito, o quantomeno per le amichevoli. La Fiorentina - si legge - vorrebbe aprire il suo gioiello ma ci sono aspetti legati alla sicurezza che fanno mordere il freno alla società viola. Alcune aree sono ancora sottoposte a cantiere, e poi c'è la questione parcheggi che rimanda a quella dell’ordine pubblico e della viabilità nelle zone intorno limitrofe.