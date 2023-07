Franchi, la Fiorentina vorrebbe restare durante i lavori. I dubbi sul Padovani

Continua il ping pong tra Fiorentina e Comune sul Franchi. Come scrive La Nazione, aumentano i dubbi viola verso il possibile trasloco temporaneo al Padovani dal campionato 2024/25, ma soprattutto c'è la richiesta pressante di avere informazioni specifiche sui dettagli dell’operazione (per ora a Commisso è stato presentato solo un rendering). Non è un no definitivo, ma da ACF c'è preoccupazione per l'assenza di materiale da esaminare per ogni tipo di valutazione.