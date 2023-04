Viola Park, ci siamo. Le tappe ed i tempi dell’inaugurazione

Viola Park: ci siamo. Il Corriere dello Sport riporta oggi alcuni aggiornamenti riguardo la nuova opera (costata 100 milioni di euro) voluta da Rocco Commisso per ospitare ogni formazione della Fiorentina, dalle prime squadre maschili e femminili fino a tutte le categorie del settore giovanile. Il complesso, infatti, è ormai giunto a un passo dalla sua inaugurazione e dopo aver spianato i terreni di gioco gli operai si sono dedicati in questi giorni alla posa del manto erboso (per il momento solo in sintetico) su quelli che saranno alcuni dei campi d’allenamento, in tutto tredici. La novità più grande però ha riguardato le gru presenti nella struttura, che sono state via via smontate a certificare che ormai tutti gli edifici sono a un passo dal taglio del nastro. La fine dei lavori nell’intero cantiere è prevista per fine maggio, mentre per l’inaugurazione ufficiale si dovrà attendere fine giugno. Nulla però ostacolerà la Fiorentina dall’intento di far svolgere la preparazione estiva alla squadra di Italiano nel nuovo centro sportivo, che in questi giorni è stato aperto a delegazioni di tifosi. Sono a buon punto anche gli interni delle altre strutture: nelle camere del settore giovanile è già stata montata la mobilia in legno con tanto di pavimenti in parquet mentre negli uffici riservati a dipendenti e dirigenza spiccano divani e porte a vetro scorrevoli col nuovo stemma della Fiorentina al centro. Sono ancora in corso invece i lavori per realizzare il futuro ingresso per le auto, i padiglioni della prima squadra ma anche (cosa che tanto sta a cuore alla società) l’area parcheggi all’esterno del Viola Park di cui dovrà farsi carico il Comune di Bagno a Ripoli.