Viola in nazionale: gran ritorno per Jack, tris argentino e gli altri convocati

Su La Nazione di oggi, tutti i convocati viola dalle rispettive nazionali. Tra questi, spicca il ritorno in azzurro di Jack Bonaventura, con il centrocampista gigliato convocato dal c.t. Spalletti per le prossime sfide dell'Italia. Era dal 2020 che il 5 gigliato non tornava a vestire l'azzurro, precisamente da Italia-Moldavia del 7 ottobre, giocata proprio a Firenze. Insieme a lui, torna in nazionale anche Cristiano Biraghi, mentre tris argentino per Nico Gonzalez, Beltran e Martinez Quarta, richiamati dal c.t. Scaloni. Per quanto riguarda gli altri viola, convocazioni anche per Kouame con la Costa d'Avorio, Brekalo con la Croazia e Milenkovic con la Serbia. Tra i giovani convocati, invece, Kayode in Under 21, Amatucci in Under 20 e Martinelli in Under 18.