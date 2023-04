Viola Club Polonia avverte: “Il Lech Poznan darà tutto in campo”

La Nazione ha sentito varie voci dalla Polonia. Voci a tinte viola. Adesso è toccato a Jan Gojdz, uno dei fondatori del Viola Club Polonia (anche se ora non fa più parte del club). "Vorrei andare allo stadio con mio figlio di 8 anni ma è tutto esaurito. Io tifo Fiorentina e lui tifa Lech, volevo andare in un settore dedicato ai tifosi polacchi ma temo che non sarà possibile. I biglietti sono stati venduti in poche ore, per tutto il paese è una partita speciale perché vedere una squadra polacca in un quarto di finale europeo è un vero e proprio evento". Il clima sarà caldo, nonostante il freddo della Polonia e la Fiorentina dovrà scendere in campo con la massima attenzione.