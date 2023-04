Dalla Polonia avvisano: “Attenta Fiorentina, non sottovalutare il Lech Poznan”

La Fiorentina partirà oggi per la Polonia. Molti sostenitori partiranno con la squadra da Firenze, ma molti altri sono già lì. Infatti, come sottolinea La Nazione, la Polonia si tinge molte volte di viola con vari tifosi sparsi ovunque e vari Viola Club. Witold Casetti, italo-polacco, giornalista e presentatore televisivo, è nato è cresciuto a Firenze e ha sottolineato i pericoli di questo incontro: "L’anno scorso il Lech Poznan ha vinto lo scudetto, è retrocesso in Conference perché ha perso nei turni preliminari di Champions League, gioca in un campionato inferiore alla Serie A ma non va sottovalutato. Sarà la trasferta europea più complicata per la Fiorentina, tra quelle fatte quest’anno. Lo stadio pieno sarà un fattore, perché questa per loro è la partita della vita, la squadra è attualmente terza in campionato anche perché ha dedicato molte energie all’Europa in questa stagione, credono molto nella Conference". Inoltre, si è soffermato sull'impianto del Lech Poznan, decisivo e ben strutturato. Per la Fiorentina non sarà una passeggiata.