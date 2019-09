Viola, che… storia. Mai così a digiuno da un successo, il calendario non è sempre un’attenuante

Il 2-2 con l’Atalanta della serata di ieri non ha soltanto certificato l’ultimo posto in classifica dei viola, bensì un record storico poco invidiabile. Come vi raccontavamo ieri, le 18 gare di fila senza vittorie sono un dato impietoso, ripreso questa mattina anche dal Corriere Dello Sport, che racconta di come l’ultima vittoria a Ferrara dello scorso febbraio sia ormai davvero un lontano ricordo. Nelle prime quattro giornate, inoltre, sono arrivati otto gol incassati: un dato eloquente – sottolinea il quotidiano – nonostante il calendario decisamente arduo. A preoccupare, infatti, è soprattutto la tenuta psicologica del gruppo di Montella, che appare poco in grado di gestire il risultato favorevole come già era accaduto con il Napoli.

E mercoledì sarà già tempo di scendere di nuovo in campo contro la Sampdoria – ieri vincente – per provare a non sprofondare ulteriormente. In caso di nuovo risultato poco convincente, anche le certezze del gruppo comunque mostrate contro la Juventus potrebbero cominciare a scricchiolare.