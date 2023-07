Fiorentina nel “blindato” Viola Park. Domani primo test con la Primavera

Campo e palestra al Viola Park. Parte atletica la mattina , mentre nel pomeriggio Vincenzo Italiano fa lavorare più con la palla e si concentra sull’aspetto tattico. Ancora non è possibile entrare nel nuovissimo centro sportivo e gli allenamenti è possibile seguirli soltanto attraverso i social della Fiorentina. La seduta di ieri pomeriggio ha visto il neo-acquisto Sabiri vincere e convincere nella partitella finale, dimostrando di essere già in forma, mentre Cerofolini e Terracciano sono stati entrambi protagonisti con grandi interventi. Oggi sono previste altre due sedute, mentre domani alle 20 ci sarà il primo test amichevole in "famiglia" contro la Primavera del nuovo corso Daniele Galloppa. Ancora molti sono i giocatori che devono tornare dalle vacanze dovute alle convocazioni in nazionale, tra cui Nico Gonzalez, Amrabat, Kouame, Milenkovic e Barak. Sono attesi per la prossima settimana, quando probabilmente arriveranno in modo cadenzato. Lo riporta il Corriere dello Sport